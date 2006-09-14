В Москве избит и ограблен известный актер Альберт Филозов (фото)

В Москве избит и ограблен известный актер Альберт Филозов. Инцидент произошел накануне вечером, когда Филозов возвращался домой из театра "Школа современной пьесы". Об этом рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Иосиф Райхельгауз сказал, что на актера напали с целью ограбления. "Филозова избили, отобрали у него документы и сумку. Документы потом подбросили в метро", - сказал Райхельгауз. По словам Иосифа Райхельгауза, сейчас Альберт Филозов выписан из больницы и находится дома. По словам худрука театра, у него сотрясение мозга и многочисленные травмы лица.

Как стало известно, это уже второй подобный случай в жизни Альберта Филозова: несколько лет назад на него напали возле станции метро "Кузнецкий мост".

В связи с печальным событием в четверг будет отменен спектакль "Пришел мужчина к женщине", в котором Филозов играет главную роль. Кроме того, в театре приостановлены репетиции спектакля "Холостой Мольер", премьера которого назначена на 6 октября.

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