В оккупированном Крыму ФСБ не пускает адвоката к так называемым "украинским диверсантам"

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Александр Попков.

"Четыре дня следователи ФСБ (как минимум Кулаков С.В. и Сердюк А.М.) достоверно знают о наличии адвоката по соглашению у Дмитрия Штыбликова, но игнорируют и не допускают меня к делу и подзащитному. В воскресенье удается вручить ордер и мои документы следователю", - написал он.

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"Вчера же вечером узнаем, что Владимир Дудка отказался от хорошего принципиального адвоката и ему назначили другого, после чего Дудка дал видеосвидетельства. Наверное, их следует ожидать уже завтра", - добавил Попков.

В то же время он добавил, что адвокату Дудки по соглашению Оксане Железняк удалось на несколько минут прорваться к "запуганному и подавленному подзащитному".

"Тот (Дудка – ред.) говорит, что его заставят от нее отказаться, и он вынужден давать показания, которые не соответствуют реальности", - написал Попков.

"Тем временем предыдущий адвокат, назначенный Штибликову, сообщает мне, что с ее участием никаких, видео не записывалось и никаких следственных действий не проводилось. Значит ее тоже убрали из дела. Но больше с родственниками никто из адвокатов не связывался", - добавил Попков.

Как сообщал УНИАН, ранее в ФСБ РФ заявили о задержании "диверсионной группы Минобороны Украины" в оккупированном Севастополе.

"Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали осуществление диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", – заявили в ФСБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло это заявление.