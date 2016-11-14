РосСМИ сообщили о даче "показаний" "украинскими диверсантами" (видео)

Это следует из видеозаписи допроса арестованного, передает пропагандистское издание ТАСС.

Во время допроса Штыбликов сообщил, что является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВолонтеры доказали абсурдность шоу ФСБ РФ по задержанию "украинских диверсантов" (фото, видео)

Среди задач, говорится в сообщении росСМИ, поставленных ГУР Минобороны Украины, были "подбор объектов для совершения диверсий", а также сбор "разведывательных данных о дислокации, организационно-штатной структуре военных частей в Крыму и о проведении учений на полуострове".

"Для легализации своей деятельности (после оккупации Крыма - УНИАН) поступил на работу в подразделение Минобороны РФ в гражданский персонал", - говорится в его выбитом признании.

Второй арестованный - Алексей Бесарабов - также сообщил, что якобы является военнослужащим Минобороны Украины, проходил службу в информационно-аналитическом отделе морского разведцентра ВМС Украины в Одессе, после этого - в отделе специальной разведки разведуправления штаба ВМС Украины.

Напомним, вчера ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". По информации СМИ, задержанные эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова. Крымский "суд" арестовал их на два месяца.