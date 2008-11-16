Из о.Змеиный получится отличная СЭЗ

Правительство Украины одобрило проект закона "О специальной (свободной) экономической зоне "Ахилия" на острове Змеиный, сообщает пресс-служба украинского правительства.

"Принятие законопроекта ставит целью привлечение инвестиций и эффективное их использование для развития туристическо-рекреационной сферы, сохранение и эффективное использование природных ресурсов, охраны, исследования и сохранения достопримечательностей и объектов культурного наследия, развития инфраструктуры, активизации хозяйственной деятельности, на острове Змеиный", - говориться в сообщении пресс-службы.

По предварительным расчетам, сообщает пресс-служба, создание на острове специальной (свободной) экономической зоны в течение первых десяти лет ее функционирования позволит привлечь инвестиций почти 4 миллиона евро. Прогнозируется приблизительные 17 миллионов гривен (около 3 миллионов долларов) поступлений в центральный и местный бюджеты.

Теперь этот законопроект должен одобрить парламент.

РИА «Новости»