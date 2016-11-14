Правоохранители нашли пистолет, которым вероятно полицейские убили жителя Кривого Озера

Правоохранители и спасатели нашли фрагмент пистолету, из которого, вероятно, полицейские в августе могли убить жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Отмечается, что фрагмент пистолету - ручка со стволом, нашли 11 ноября около 23:00 в реке Кодыма, расположенной в районе 297 км автодороги "Одесса-Киев".

Информацию о его местонахождении удалось добыть во время допросов подозреваемых в убийстве полицейских.

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«Указанный фрагмент пистолета изъято и направлено для проведения судебно-баллистической экспертизы в экспертное учреждение», - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Николаевской области обратилась в Центральный районный суд Николаева с ходатайствами об избрании для троих полицейских, причастных к смерти жителя пгт Кривое Озеро, исключительного пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший оказывал сопротивление, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».

Позже появилась информация, что житель Кривого Озера Цукерман скончался от огнестрельных ранений. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу во главе со своим заместителем.

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что отделение полиции в Кривом Озере будет расформирован.