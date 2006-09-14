Андрей Козлов скончался от полученных ранений

Первый заместитель председателя правления Центробанка России Андрей Козлов в четверг утром скончался от полученных ранений, сообщает Лента.ру.

Козлов умер в 33-й больнице в 5:30 четверга, не приходя в сознание, сообщил источник в медицинских кругах.

В 33-ю городскую больницу Козлов был доставлен с тяжелыми ранениями в среду поздно вечером. Первому зампреду правления Центробанка была сделана срочная операция, которая длилась более 5 часов.

Покушение на Андрея Козлова произошло в среду вечером около 20:30 на территории футбольного клуба "Спартак" в Москве, где проводился матч между сотрудниками Центробанка. Преступники открыли по Козлову и его водителю-телохранителю огонь в тот момент, когда они шли к машине, собираясь покинуть клуб.

Водитель-телохранитель был убит на месте. Козлов получил несколько тяжелых ранений. Один из выстрелов, по данным телеканала НТВ, был произведен в голову первого зампредседателя правления ЦБ, что характерно для так называемых "заказных убийств".

C места происшествия преступникам, которых, по предварительным данным, было двое, удалось беспрепятственно скрыться. Мероприятия по их поиску пока результата не принесли.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту покушения на Андрея Козлова. "Уголовное дело возбуждено статьям 30 УК РФ (покушение на убийство) и по статье 105 УК РФ (убийство)". Следствие отрабатывает все версии случившегося, в том числе версия, связанная с профессиональной деятельностью Козлова.