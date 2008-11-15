Нацбанк велел не давать кредиты без росписи, что клиент хорошо подумал
Памятка размещена на сайте
Национальный банк Украины разработал Памятку заемщика банка по потребительскому кредиту. Документ обнародован на сайте НБУ.
«Для принятия окончательного решения о получении потребительского кредита Вы должны самостоятельно реально (взвешенно) оценить свои потребности в его получении, а также свою финансовую возможность своевременно погашать и обслуживать такой кредит. Это значит, что Вы должны оценить, какую сумму денежных средств, исходя из объема Ваших фактических доходов, а также жизненно необходимых (покупка продуктов питания, лекарств и тому подобное) и обязательных (оплата коммунальных услуг и тому подобное) расходов, Вы можете регулярно на протяжении действия кредитного договора направлять в уплату всех платежей по кредиту», - указывается в Памятке.
В НБУ считают, что изучение информации, изложенной в Памятке, будет содействовать принятию населением более обдуманных решений в отношении получения кредитов.
Нацбанк в обязательном порядке обязал коммерческие банки знакомить потенциальных заемщиков с разработанной Памяткой.
"Национальный банк Украины предъявил ко всем банкам требование о размещении Памятки во всех местах предоставления банком и/или его подразделениями услуг по потребительскому кредитованию, чтоб заемщики имели возможность с ней ознакомиться", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Эта Памятка разработана с целью обеспечения соблюдения банками требований законодательства в сфере потребительского кредитования, а также повышения финансовой грамотности населения.
Как сообщалось, в мае 2007 года Национальный банк Украины обязал коммерческие банки предоставлять потребителю полную информацию об условиях кредитования и общей стоимости кредита (постановлении НБУ №168 «Об утверждении Правил предоставления банками Украины информации потребителю об условиях кредитования и общей стоимости кредита» от 10 мая 2007 года). В документе указывалось, что банк должен информировать об ориентировочной совокупной стоимости кредита с учетом процентной ставки по кредиту, стоимости всех сопутствующих услуг, а также других финансовых обязательств потребителя, которые связаны с получением, обслуживанием и погашением кредита (в том числе в пользу третьих лиц - страховщиков, оценщиков, регистраторов, нотариусов и тому подобное).
В правилах предусмотрено, что банки должны получить письменное подтверждение потребителя об ознакомлении с вышеуказанной информацией.
В правилах указывается, что банки не имеют права изменять процентную ставку по кредиту в связи с волеизъявлением одной из сторон (изменения кредитной политики банка).
Представители общественных организаций заявляли, что коммерческие банки игнорируют постановление НБУ о предоставлении клиентам полной информации об эффективной ставке по кредитам.