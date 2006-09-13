Григорий Савич идет в Могилянку по денежным делам

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года с 15 сентября. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ во вторник журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что соответствующее постановление о введении новой банкноты вступает в силу 14 сентября т.г.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Григория СКОВОРОДЫ, на оборотной - здание Киево-Могилянской академии.

Банкнота выполнена в переменной цветовой гамме, с водяными знаками и рядом новых степеней защиты.

Своему департаменту налично-денежного обращения НБУ поручил разработать регламент учета и миграции банкнот номиналом 500 гривен.