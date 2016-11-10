Задержание "диверсантов" в Крыму может быть связано с победой Трампа на выборах – Шкиряк

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы опровергаем заявления ФСБ РФ о задержании так называемых «украинских диверсантов», это обычный фейк ФСБ, и, безусловно, это новая информационная провокация, которая, учитывая последние события, может быть напрямую связана с избранием Дональда Трампа президентом США», - сказал Шкиряк.

По его убеждению, «эта провокация заключается в попытке Путина ввести в заблуждение Трампа на стадии старта прихода к власти, создав привычный миф о так называемом украинском «терроре» в оккупированном Крыму, о террористической угрозе со стороны Украины. Понятно, что там не было никаких украинских диверсантов».

«Российские спецслужбы хорошо знают, что сегодня Дональд Трамп как новоизбранный президент США начал получать информацию от американских спецслужб, в том числе и о событиях, происходящих в Крыму. Эта информация (о задержании украинских «диверсантов» в Крыму) должна была лечь на стол Трампа с целью дискредитации Украины, хотя новоизбранного президента окружают такие представители Республиканской партии, которые прекрасно знают цену российским провокациям и их почерк», - подчеркнул советник министра внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной группы Минобороны Украины» в оккупированном Севастополе.

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«Федеральная служба безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержала членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в оккупированном Севастополе.

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«Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудников ГУР в Севастополе», - говорится в заявлении на сайте Минобороны.

«Этот очередной фейк российских спецслужб, направленный на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», - добавили в разведке.