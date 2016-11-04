В ООН подтвердили законность ареста участников беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года

12:53, 04 ноября 2016
Общество
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Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям не смогла прийти к заключению о том, что аресты 10 человек, причастных к массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года, были незаконными. В числе задержанных - девять граждан Украины и один россиянин.

Эксперты ООН не подтвердили незаконность арестов участников беспорядков / Фото: Віталій Уманець / facebook.com

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Внимательно рассмотрев аргументы инициаторов жалобы и ответ правительства, эксперты пришли к выводу, что изложение ситуации каждой из сторон не противоречит одно другому. 

Предоставленная информация не позволила членам Рабочей группы прийти к заключению что задержание этих десяти человек носило произвольный характер. 

Как отмечается в выводах Рабочей группы, 2 мая в Одессе произошли ожесточенные столкновения между сторонниками «федерализма» и теми, кто поддерживал унитарное устройство Украины. В результате было убито 48 человек. 42 человека сгорели или задохнулись в здании Дома профсоюзов, который, предположительно, протестующие забросали «коктейлями Молотова».

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В регулярных докладах миссии ООН по наблюдению за ситуацией с правами человека в Украине отмечается, что расследование трагических событий в Одессе продвигается чрезвычайно медленно. 

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года столкновения начались в центре Одессы, где были застрелены несколько человек. Затем активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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