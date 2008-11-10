Пенсионному фонду влетело от Ющенко за дыру в бюджете в 14 млрд. грн

По мнению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, дефицит бюджета Пенсионного фонда по итогам 2008 года может составить почти 14 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня в ходе совещания с участием руководителей Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины и ряда других ведомств.

Президент раскритиковал руководство ПФУ за «бездарное планирование».

«Я хотел бы спросить, из-за какого планирования мы заканчиваем год с дефицитом Пенсионного фонда почти 14 млрд. грн.», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его информации, с учетом дефицита бюджета Пенсионного фонда общий дефицит Госбюджета может превысить 25 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2008 года в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех источников финансирования поступило 111 млрд. 988,9 млн. грн., что на 38,2%, или на 30 млрд. 949,1 млн. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению, собственные поступления составили 83 млрд. 347,7 млн. грн., что на 4,1% больше плановых показателей. По сравнению с январем-октябрем 2007 года, собственные поступления увеличились на 39% или на 23 млрд. 387,7 млн. грн. В общем объеме поступлений собственные поступления составили 74,4%.