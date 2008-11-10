Пенсионному фонду влетело от Ющенко за дыру в бюджете в 14 млрд. грн
Президент спросил, чьё планирование
По мнению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, дефицит бюджета Пенсионного фонда по итогам 2008 года может составить почти 14 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня в ходе совещания с участием руководителей Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины и ряда других ведомств.
Президент раскритиковал руководство ПФУ за «бездарное планирование».
«Я хотел бы спросить, из-за какого планирования мы заканчиваем год с дефицитом Пенсионного фонда почти 14 млрд. грн.», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его информации, с учетом дефицита бюджета Пенсионного фонда общий дефицит Госбюджета может превысить 25 млрд. грн.
Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2008 года в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех источников финансирования поступило 111 млрд. 988,9 млн. грн., что на 38,2%, или на 30 млрд. 949,1 млн. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно сообщению, собственные поступления составили 83 млрд. 347,7 млн. грн., что на 4,1% больше плановых показателей. По сравнению с январем-октябрем 2007 года, собственные поступления увеличились на 39% или на 23 млрд. 387,7 млн. грн. В общем объеме поступлений собственные поступления составили 74,4%.