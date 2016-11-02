Судилище над директором украинской библиотеки в РФ: обвинили в "разжигании ненависти" к россиянам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила перед началом процесса гособвинитель.

Гособвинитель заявила, что Шарина использовала свое служебное положение до 28 октября 2015 года с целью "возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по принципу национальности".

В частности, ее обвинили в том, что она "действовала умышлено, осознавая общественную опасность своих действий" – приобрела и разместила в открытом доступе, организовала возможность получения для широкого круга читателей библиотеки ряд изданий. А именно: книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе", которая "содержит унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки в отношении национальной группы".

Читайте такжеМИД требует от Кремля прекратить судебный фарс в отношении сотрудников Библиотеки украинской литературы

Кроме этого, экстремистскими изданиями названы книга "Голод в Украине 1946-1947 года, документы и материалы". Также "Книга памяти", "Время поэзии", "Голоса моей жизни" Дмитрия Павлычко. Также запрещенными названа брошюра "Моя встреча с УПА", "Роман Шухевич - командующий УПА", детский журнал "Барвинок" номер 8-10 2015 года, два компактдиска.

Гособвинитель заявила, что на основании выводов различных экспертиз эти издания разжигают национальную ненависть и вражду против "национальной группы - русские" и побуждают к формированию негативных установок против россиян.

При этом она заявила, что марш "УНА-УНСО", согласно экспертизе, имеет "прямые призывы к вооруженной борьбе", а все публикации, трактующие проблемы украинского национализма, формируют атмосферу вражды к русским, противопоставления украинского и русского этносов.

Гособвинитель заявила, что Шарина также обвиняется в растрате в крупном размере, поскольку организовала платежное поручение в 2011 году юридической фирме на сумму 297 тыс. руб.

Кроме этого, Шарину обвинили в незаконном принятии на работу двух сотрудников и начислении им зарплаты.

Сама Шарина заявила, что виновной себя не признает.

"Никакой вины за собой не чувствую. Мне непонятно, в чем меня обвиняют", - сказала Шарина.