На матче Карпаты - Арсенал готовилась масштабная провокация

Сотрудники Госавтоинспекции Львовской области сегодня утром на подъезде ко Львову задержали автобус, в котором ехали 60 фанов футбольного клуба «Арсенал» (Киев).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Львовского городского управления милиции Игорь ЦИКАЛО.

«Остановив для досмотра автобус марки «Неоплан», сотрудники ГАИ обнаружили у пассажиров автобуса целый арсенал спецсредств, которые предназначались для создания массовых беспорядков, драк и увечий. Пассажирами автобуса оказались фанаты «Арсенала», которые были доставлены во Львовское городское управление милиции, где они находятся и сейчас», - сообщил И.ЦИКАЛО.

По его словам, среди изъятого – более 100 спортивных бинтов, более 100 специальных рабочих рукавиц, нескольких газовых баллончиков различных марок и модификаций, 4 устройства для отстрела газовыми капсулами, несколько пар кикбоксерских рукавиц, несколько кастетов, а также специальные защитные боксерские капы на зубы.

Как отметил руководитель милиции Львова, в данное время правоохранители проводят следственные действия и берут объяснения у задержанных фанов, среди которых 21 гражданин России, жители Киевской, Волынской и Черниговской областей. Милиция пытается выяснить, кто отправил их во Львов на сегодняшний футбольный матч между местным футбольным клубом «Карпаты» и ФК «Арсенал».

«Очевидно, что планировалась массовая провокация во время футбольного матча, чтобы проиллюстрировать, что Львов является потенциально опасным и не подготовленным к проведению Евро-2012. Однако правоохранители прилагают все усилия, чтобы выявлять и не допускать эти заказные акции», - сказал И.ЦИКАЛО.