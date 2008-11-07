Тойота сокращает половину сотрудников

Японские компании-производители автомобилей объявляют о сокращении рабочих мест, сокращении производства и возможном замораживании новых проектов, сообщили в пятницу японские СМИ. Компания Toyota в четверг объявила о коренном пересмотре производственных планов в связи с влиянием мирового кризиса на уровень продаж. По предварительным подсчетам за текущий год уровень продаж этой компании упал на 6,3%, а прибыль - на 47,6%. "Компания еще никогда не оказывалась в столь трудном положении, ситуация действительно крайне тяжелая", - заявил заместитель президента компании Тойота Мицуо Киносита (Mitsuo Kinoshita). "Говоря откровенно, ситуация ухудшается с каждым днем и с каждой неделей, и трудно прогнозировать, на каком уровне она стабилизируется", - сообщил Киносита. В расчетах до марта будущего года компания надеется получить всего лишь треть от планированной ранее прибыли. Toyota приступила к рассмотрению необходимости переноса сроков или сокращения масштабов запланированных к строительству в Бразилии, Индии и США заводов. К марту будущего года Тойота планирует сократить 3 тысячи сотрудников, что составляет половину ныне работающих в компании. Компания Nissan объявила о снижении производства на 200 тысяч автомобилей от планировавшихся 3,85 миллиона и сокращении 2,5 тысячи сотрудников в США и Испании и тысячи человек в Японии. Компания Mazda собирается сократить производство на 70 тысяч автомобилей от запланированных 1,12 миллиона. Ассоциация автоторговли опубликовала на прошлой неделе данные, согласно которым за октябрь этого года продажа автомобилей упала на 13,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 233,922 тысячи автомобилей - самый низкий уровень за последние 40 лет.

РИА Новости