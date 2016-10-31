Климпуш-Цинцадзе задекларировала 163 тысяч гривень дохода за 2015 год

Об этом говорится в ее электронной декларации, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Из этой суммы заработная плата Климпуш-Цинцадзе по основному месту работы составила 80 тыс. 474 грн, средства, связанные с исполнением депутатских полномочий, – 80 тыс. 559 грн.

Ее супруг Арчил Цинцадзе получил 1 млн 677 тыс. 300 грн. Из них доход от предпринимательской деятельности – 622 тыс. 687 грн. Доход от отчуждения движимого имущества - 918 тыс. грн, проценты – 62 тыс. 400 грн, заработная плата по основному месту работы – 24 тыс. грн, зарплата, полученная по совместительству, – 50 тыс. 213 грн.

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Наличными вице-премьер-министр имеет 23 тыс. долл., ее супруг – 30 тыс. евро.

Согласно декларации, Климпуш-Цинцадзе имеет квартиры площадью 78 кв. м и 125,3 кв. м, гараж площадью 19,3 кв. м. Кроме того, отмечается, что она получила в наследство земельный участок в г. Мукачево площадью 1 тыс. кв. м.

По информации в декларации, Климуш-Цинцадзе не владеет транспортными средствами, ее муж имеет Toyota RAV4 и Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic.