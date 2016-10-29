Минобороны наказало 23 человек за плохое питание армии

За некачественную организацию питания военнослужащих к дисциплинарной ответственности привлечено 23 человека.

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Как сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, двое руководителей уволены с должностей, пятеро - предупреждены о полном служебном несоответствии, двое - понижены в должности, трое получили строгий выговор, восемь человек получили выговор.

«После проведения проверок в определенном количестве воинских частей был выявлен ряд нарушений. Это касается и учета личного состава, и качества продуктов питания, а также качества самой услуги по питанию. Это недопустимо. Поэтому я принял жесткие решения в отношении тех лиц, действия которых привели к таким последствиям», - заявил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Я не вижу карьерного роста для командира, который безразлично относится к своим подчиненным. За организацию питания персональную ответственность должен нести командир», - подчеркнул министр.