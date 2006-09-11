МВД нарушает закон, зарабатывая на выдаче паспортов

Возложение функций оформления паспортов на государственное предприятие «Ресурсы-документы», которое подчинено Министерству внутренних дел Украины, противоречит ряду нормативно-правовых актов. Об этом в интервью УНИАН сказал партнер адвокатской фирмы „Пукшин и партнеры” Руслан КИРИЛЮК.

В частности, юрист отметил, что в соответствии с п. 2 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года, паспорт гражданина Украины должен выдаваться гражданину Украины исключительно паспортной службой органов внутренних дел.

Кроме того, возложение функций оформления паспортов на государственное предприятие «Ресурсы-документы» противоречит ряду приказов самого Министерства внутренних дел Украины.

В частности, согласно п. 2 Порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденного приказом МВД Украины от 15.06.2006 г., паспорт гражданина Украины должен выдаваться территориальными подразделениями по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц городских, районных управлений (отделов) МВД. На эти же территориальные подразделения возложены функции обмена или восстановления утерянного, похищенного или испорченного паспорта. Выдача и обмен паспорта должны проводиться не дольше, чем в месячный срок.

Кроме того, п. 6 Порядка предусмотрен, что паспорта оформляются работниками территориальных подразделов, на которых в соответствии с их служебными обязанностями возложено заполнение паспортов.

„Таким образом, возложение функций оформления паспортов на государственное предприятие «Ресурсы-документы» противоречит указанным нормативным актам”, - отметил юрист.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве, по адресу Петропавловска, 6, на базе собственного предприятия МВД Украины «Ресурсы-документы» открылся центр ускоренного оформления паспортов для жителей столицы и Киевской области. Услуги центра – платные. Стоимость услуг оформления паспорта в трехдневный срок составляет 710 грн., включая государственную пошлину в размере 340 грн., при более длительном сроке оформления документов услуги будут более дешевыми, сообщил генеральный директор ГП «Ресурсы-документы» Владимир ШВАЧКО.

По расчетам руководителя предприятия, средний поток обработки документов будет составлять около 600 человек в месяц. «Около 50% средств, которые зарабатывает центр, будут направляться на МВД, а остальные – на развитие и организацию центров в других регионах Украины», - сообщил В.ШВАЧКО.

По его словам, в Украине действует уже 7 аналогичных центров, в частности, в Ривне и Полтаве. «Сегодня мы открываем восьмой центр, который позволит разгрузить ОВИРы», - сказал гендиректор этого предприятия.