В Киеве горел храм Выдубицкого монастыря

Сегодня утром в 06:48 на пульт Главного управления МЧС в городе Киеве поступило сообщение о том, что в Печерском районе по улице Выдубицкая, 40 в здании Храма Преображения Господня Выдубицкого мужского монастыря Украинской православной церкви Киевского Патриархата возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по прибытии к месту вызова МЧСники выявили два отдельных очага возгорания в помещениях притвора Спасской трапезной (1701 года застройки) и пономарной (1898 году застройки) на втором этаже двухэтажного здания храма. Огнеборцы приблизительно в 08:00 ликвидировали возгорание. В результате пожара в помещении притвора сгорели личные вещи священнослужителей, мебель, повреждена отделка стен и потолка и церковное имущество, в помещении пономарной сгорело церковное имущество, мебель, швейное оборудование, повреждены оконные и дверные блоки, закопчены стены и потолок второго этажа храма и разобрана кровля.

Причину возгорания устанавливают специалисты. Ориентировочный ущерб составляет 20 тысяч гривен.