В первые дни ноября в Украине будет до +21°

2 ноября на территории Украины согласно прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в западных областях отдельные небольшие дожди. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 12-17°, в Крыму, в Одесской области и Закарпатье местами 18-21°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем около 10°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

3-4 ноября сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 15°; днем 11-16°, в Крыму и на Закарпатье до 20° (4 октября на севере Левобережья 7-10°).

5-6 ноября без существенных осадков, только в восточной части и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Температура в западных, южных областях и в Крыму ночью 4-10°, днем 10-16°, на Закарпатье до 19°; на остальной территории ночью 2-8° тепла (в восточной части и на севере Левобережья местами 0°), днем 7-13° тепла.

В Киевской области 2 ноября будет переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер слабый. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве и области ночью 8-10°, днем 14-16°.

3-4 ноября - переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер слабый. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

5-6 ноября без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.