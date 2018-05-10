Руководство Нацбанка заслуживает отставки

Вместо того, чтобы погасить любую панику на валютном рынке, руководство НБУ осуществляет непрозрачные и подозрительные действия, которые должны анализировать не экономисты, а правоохранительные органы...

По традиции, сформированной за время независимости, председатель и члены правления Национального банка Украины является фигурами почти неприкосновенными. Парламент и Президенты Украины с легкостью отправляли в отставку премьер-министров, членов правительства, прокуроров и других государственных чиновников, но только не руководство НБУ. Ни одно из высокопоставленных должностных лиц Нацбанка за все эти годы не было отправлено в отставку с формулировкой «за несоответствие занимаемой должности» или «за служебную халатность».

Даже критика в адрес руководства центробанка, если и раздавалась, то никакими серьезными последствиями для ни одного председателя или заместителя председателя Национального банка не заканчивалась. В худшем случае того или иного заместителя тихо спроваживали в какое-то другое государственное учреждение, или помогали с трудоустройством на руководящих должностях в коммерческих банках. Возможно, это и неплохая традиция, потому что в стране должен быть хотя бы один островок стабильности и политической незаангажированности. Но то, что творит руководство Национального банка в области кредитно-денежной и курсовой политики в последние два года, вызывает уже не вопросы относительно эффективности и полезности их деятельности, а откровенное возмущение по меньшей мере непрофессиональными просчетами, а то и целеустремленным злоупотреблением служебным положением.

То, что кредитно-денежная и курсовая политика является результатом общих действий центробанка и правительства, не является секретом для специалистов. Из экономической теории хорошо известно, что основными целями кредитно-денежной политики является обеспечение ценовой стабильности национальной валюты и поддержка денежного предложения в объеме, достаточном для осуществления экономическими субъектами текущей хозяйственной деятельности.

Учитывая эту вторую цель, видим, насколько важной является взаимосвязь между действиями центрального банка и экономической политикой правительства. Центральный банк страны и правительство объективно имеют свои рычаги влияния на факторы, которые формируют уровень инфляции, размер процентных ставок по кредитам и депозитам, общий объем кредитов, предоставленных субъектам ведения хозяйства и физическим лицам, объем спроса на иностранную валюту и курс национальной валюты. Проблемы координации действий Кабинета Министров и Национального банка были всегда, но в последние годы они стали кричащими. Проявились не только непрофессионализм правительств, которые все время сменяют друг друга, но и некомпетентность и профессиональная беспомощность руководства самого центробанка.

Анализируя данные Нацбанка, нельзя не спросить себя – понимают ли правительство и Нацбанк, что они творят. Да, по данным НБУ, объем кредитных вложений по итогам 2005 года вырос на 61,9% (до 143,4 млрд. грн.), до конца 2006-го – на 71% (до 245,3 млрд. грн.). В 2007 году этот показатель подскочил на 74,1% (до 426,9 млрд. грн.), а 2008-го (січень–вересень) – на 29,4%, или на 139 млрд. грн. (до 565,9 млрд. грн.). В частности, сумма ссуд физическим лицам в 2005 году повысилась на 126,4% (до 33,5 млрд. грн.), в 2006-ом – на 134,2% (до 78,5 млрд. грн.), в 2007-ом – на 97,8%, (до 160 млрд. грн.), и 2008-го (січень–вересень) – на 33,2%, или на 53,1 млрд. грн. (до 213 552 млрд. грн.).

Абсурдности ситуации добавляет то, что когда в августе 2008 года в мире бурлил финансовый кризис, наши банки выдали дополнительно кредитов физическим лицам на общую сумму 4 млрд. грн., а в сентябре – еще почти на 5 млрд. грн., при том что почти все эти кредиты – на текущие потребности.

В кредитной задолженности физических лиц на конец 2007 года 110 млрд. грн. – это потребительские ссуды, в том числе на приобретение легковых автомобилей. Кроме того, часть ипотечных ссуд в конечном итоге пошла на потребительские цели – деньги за проданные земельные наделы крестьяне использовали не только и не столько для накопления, сколько для текущего потребления. Попытки Нацбанка в 2008 году ограничить рост объемов кредитования привела лишь к тому, что банки начали наращивать объемы потребительских ссуд, которые приносят им большие прибыли, – по крайней мере до тех пор, пока не произойдет резкого роста объемов просроченной задолженности по этим необеспеченными кредитами со стороны физических лиц.

Что же в итоге получила экономика страны? Скачкообразный рост потребительского импорта, резкое ухудшение торгового баланса, рост валового внешнего долга, повышение инфляции, паралич жилищного строительства, в котором создается вся прибавленная стоимость в Украине, а затем и обвал курса гривни к иностранным валютам.

Интересно, неужели именно этого добивались правительство и Нацбанк?

Такое ощущение, что правление и Совет Национального банка, а вместе с ними и правительство, не видели, и не хотели видеть грозных тенденций. Иначе откуда эта полная нехватка профессиональной и ответственной кредитно-денежной и курсовой политики? Почему объемы кредитов физическим лицам на текущие потребности за 9 месяцев текущего года выросли на 35 млрд. грн.? Причем, предпринимая шаги относительно уменьшения уровня инфляции, Национальный банк одновременно не противодействовал росту объемов потребительских и ипотечных кредитов на приобретение земельных участков, способствуя вбрасыванию на рынок наличных денег и провоцируя ту же инфляцию и обвал курса национальной валюты.

Но просчеты руководства Нацбанка в кредитно-денежной политике - просто пустяки по сравнению с тем, что оно делает в курсовой политике в течение этого года, особенно в последние три недели.

Да, НБУ в апреле – мае, борясь с инфляцией, которая во многом была результатом как социального популизма правительства, которое наращивало социальные выплаты, так и провалов в кредитно-денежной политике самого центробанка, ограничил ликвидность банков, чем повлек массовую продажу валюты банками и субъектами ведения хозяйства. А затем руководство Нацбанка то ли в результате уже собственного непонимания ситуации, то ли поддавшись давлению со стороны представителей Кабмина, повысило курс национальной валюты, тем самым еще больше ухудшив условия для экспортеров и стимулював галопирующий рост объемов импорта.

А события последних недель и даже дней вынуждают категорически ставить на повестку дня вопрос о полной замене руководства НБУ, иначе оно приведет экономику Украины к коллапсу.

Да, сентябрь еще не предвещал ничего страшного. Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном рынке Украины составляло лишь 150,3 млн. дол. США. То есть просто пустяк с учетом 37,5 млрд. дол. золотовалютных резервов НБУ на конец сентября.

И вот здесь начинается самое страшное. Вместо того, чтобы в зародыше погасить любую панику на валютном рынке, руководство НБУ начинает осуществлять совокупность непрозрачных и достаточно подозрительных действий, которые могут просто уничтожить экономику страны.

Бесспорно, Национальный банк попал в конце сентября и в октябре в критическую ситуацию, которая нуждается в осуществлении профессиональных и взвешенных шагов по преодолению кризиса, а также взаимопонимании с правительством относительно размера социальных выплат не только в 2008-ом, но и в 2009-ом и 2010 годах, и любых других расходов, которые влияют на внешнеторговое сальдо и, соответственно, на курсовую политику.

Да, во второй половине сентября началась рейдерская атака на Проминвестбанк, которая привела к панике его вкладчиков, которая затем перекинулась на другие банки. В дальнейшем ситуация только ухудшалась. Сначала правительство провозглашало «в Багдаде все спокойно», а затем, поняв, что на мировой кризис можно списать все ошибки своей экономической политики, закричало «караул», спровоцировав дополнительную панику уже на валютном рынке.

И что же в этой ситуации делает руководство НБУ?

Во-первых, начинаются какие-то откровенно непрозрачные действия с предоставлением кредитной поддержкикоммерческим банкам.

Так, 7, 8 и 9 октября Нацбанк выдает какому-то банку (скорее всего Проминвестбанку) кредит в 3,3 млрд. грн. под 12% годовых сроком до одного года. Потом 8 октября выдает, после проведения тендера по поддержанию ликвидности, какому-то одному или нескольким банкам еще 1,654 млрд. грн. уже под 16,8% тоже на год, и на протяжении следующих двадцати дней октября – еще 9,1 млрд. грн. на срок от 6 дней до одного года.

Понятно, что часть этих кредитов связана с поддержанием ликвидности банков и выполнением обязательств перед вкладчиками и внешними финансовыми кредиторами. Но, во-первых, удивляют достаточно разные процентные ставки, которые определялись скорее всего в индивидуальном порядке.

И здесь возникает вопрос: а по каким критериям определяется эта дифференциация в процентных ставках, сколько недополучит Национальный банк от такой разницы и кто, напротив, сэкономит на расходах?

Ведь Нацбанк все же не частная контора, а государственный институт, и недополученные им доходы, это недополученные доходы всех граждан Украины. И почему публично не провозглашено требование относительно кредитной политики банков, которые получили кредитную поддержку центробанка? Не известно, существует ли требование относительно сокращения размеров кредитных портфелей, запрет для этих банков предоставлять новые кредиты, особенно потребительские, физическим лицам, осуществлять межбанковское кредитование, в частности, в виде процентных свопов. Если этих ограничений нет, то Нацбанк собственными действиями стимулирует спрос на иностранную валюту, провоцируя еще большее снижение курса национальной валюты.

Не менее непрозрачными выглядят действия Нацбанка в курсовой политике. По каким-то, известным лишь руководству НБУ, критериям определялись банки, которым валюта продавалась по курсу, который существенно отличался от биржевого. Извините, но комментировать такие вещи должны уже стражи порядка, а не экономисты. И никакие аргументы о каких-то общественно значимых контрактах, которые вроде бы оплачивались этой дешевой валютой, воспринимать серьезно нельзя. Любые финансовые преференции за счет государства может предоставлять лишь правительство, и только в определенном законом порядке.

И последнее. Национальный банк вместо того, чтобы уже с конца сентября жестко провозгласить и обеспечить – с соответствующими большими валютными интервенциями – стабильный курс гривни на определенном уровне, хотябы на период до формирования бюджета на 2009 год, начал продавать иностранную валюту на бирже в каких-то малопонятных объемах по заниженному курсу отдельным банкам. При этом НБУ едва ли не ежедневно снижал курс национальной валюты, чем провоцировал панику и апокалиптические прогнозы относительно курса в 7, 8 или даже 10 гривен за доллар.

Понятно, что гасить эту панику будет значительно тяжелее и дороже, чем это можно было сделать в начале октября.