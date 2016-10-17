Под Харьковом из-за отравления алкоголем умерло еще трое человек

В Харьковской области количество погибших в результате отравления алкоголем достигло 44 человек, сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По сведениям службы, в селе Слободское Харьковского района 14 октября отравился алкоголем и умер человек. В пгт Высокий 12 октября и 13 октября отравились алкоголем еще два человека. Они умерли 14 октября", - говорится в сообщении.

Общее количество отравлений суррогатами алкоголя по Харьковской области составляет – 91, из них умерли – 44. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружен у 30 умерших.

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Как отмечает издание, на Харьковщине с 22 сентября в результате отравления алкоголем умерло около 40 человек, еще около 100 были госпитализированы. Правоохранители обнаружили восьмерых человек, которые занимались производством и распространением этого алкоголя. Производителю, трем его пособникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

24 сентября в Харькове для одной из владелиц магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в размере 275 тысяч гривень. На прошлой неделе женщину выпустили СИЗО после уплаты залога.

Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление товаров из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению и гибели людей).