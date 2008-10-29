Суд вернул Бердянскому горсовету уволенного мэра

Бердянский горрайонный суд отменил решение сессии Бердянского городского совета от 30 сентября о досрочном прекращении полномочий мэра Бердянска Евгения ШАПОВАЛОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бердянского горисполкома со ссылкой на представителя мэра Бердянска в суде Эдуарда ТИХОМИРОВА, горрайонный суд под председательством судьи Ольги ПАНЧЕНКО удовлетворил иск мэра в части признания недействительным решения сессии горсовета о досрочном прекращении полномочий городского председателя Бердянска.

"Что касается постановления сессии горсовета о досрочном прекращении полномочий мэра Бердянска Е.И.ШАПОВАЛОВА, то он признан противоправным и отменен", - сообщил Э.ТИХОМИРОВ.

В то же время, по данным пресс-службы, суд отказал в удовлетворении иска в части признания недействительным решения сессии Бердянского горсовета о признании работы мэра неудовлетворительной.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября депутаты Бердянского горсовета на сессии приняли решения признать работу Е. ШАПОВАЛОВА на посту мэра города неудовлетворительной и досрочно прекратить его полномочия в качестве городского председателя.

Е.ШАПОВАЛОВ был избран мэром Бердянска на внеочередных выборах мэра, состоявшихся 16 марта 2008 г. Необходимость данных выборов была обусловлена досрочным прекращением полномочий городского головы Валерия БАРАНОВА, который стал депутатом народным депутатом.