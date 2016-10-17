У читателей УНИАН смешанные чувства по поводу начала отопительного сезона – опрос

Так, 38% участников опроса на сайте УНИАН ответили, что вроде бы и рады тому, что в домах будет тепло, но все же с опаской ожидают поступления платежек за коммунальные услуги в следующем месяце.

В то же время 17% читателей отметили, что уже настолько сильно замерзли, что не могут дождаться теплых батарей в квартирах.

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Еще 28% респондентов заявили, что с такими тарифами за отопление лучше бы вообще не включали тепло.

14% читателей являются счастливым обладателями автономного отопления, поэтому могут себе позволить включать батареи тогда, когда пожелают.

При этом 3% заявили, что в АТО им хватает "буржуйки".

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2016 года Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров, запасы угля - 2,8 млн тонн.

По информации Минрегиона, жилой фонд и объекты энергетической инфраструктуры во всех регионах Украины готовы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов почти на 100%, на подготовку местные власти потратили почти 6 млрд грн.

В Киеве подключение отопления началось с 10 октября - с социальной сферы. Во Львове подключать тепло начали с 11 октября.