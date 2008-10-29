Доллар в обменных пунктах уже 6,50

Вчера к закрытию торгов на межбанковском валютном рынкекотировки доллара США достигли значений 6,3400/6,3750. А Нацбанк продавал доллары по курсу 5,5000.

Столь быстрый рост курса американской валюте на межбанке вызвал, по-видимому, скачок и на наличном валютном рынке. Если вчера вечером средние курсы покупки доллара в обменных пунктах составили 6,0659 грн., а продажи – 6,2960, то сегодня по состоянию на 9.14доллар покупался в обменных пунктах в среднем по 6,1406 грн., а продается по 6,3978 грн. В отдельных же банках за американский доллар уже просят 6,50 грн. и даже 6,53 грн.