Украина хочет обогащать уран, но Россия молчит

Украина до сих пор не получила от Российской Федерации официального ответа относительно проекта ноты о присоединении к Международному центру по обогащению урана (МЦОУ, Ангарск, Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Минтопэнерго Наталия ШУМКОВА журналистам в Киеве.

Напомним, с официальными нотами Минтопэнерго обратилось в соответствующие ведомства Казахстана и России в июле текущего года.

По словам. Н.ШУМКОВОЙ, задержка с ответом российской стороны может быть связана с процессами реорганизации Федерального агентства «Росатом» в Государственный концерн «Росэнергоатом».

«К сожалению, ответа мы не получили. Может, это связано с реорганизацией, которая все еще идет и перестановкой кадров внутри «Росэнергоатома», - сказала Н.ШУМКОВА.

Между тем, отметила директор департамента, казахстанская сторона уже предоставила позитивный ответ на аналогичную ноту с предостережением о том, что вхождение Украины в МЦОУ должно быть согласовано Россией.

Минтопэнерго ранее прогнозировало, что участие Украины в МЦОУ должно быть оформлено до конца 2008 года.

Украина намерена присоединиться к деятельности МЦОУ, участниками которого являются «Росэнергоатом» с 51% пакетом акций и «Казатомпром» с пакетом акций 10%, путем приобретения 10% акций предприятия. Предполагается, что участником концерна с украинской стороны выступит вновь созданный концерн «Ядерное топливо», который за собственные средства выкупит 10% пакет акций центра. По оценкам Минтопэнерго, стоимость указанного пакета для Украины может обойтись в сумму около 100 тыс. долл. Справка УНИАН. Международный центр по обогащению урана планируется организовать в Ангарске (Иркутская обл.) на базе ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК). Учредительные документы о создании центра подписали в октябре 2006 года российское ОАО «Техснабэкспорт» и НАК «Казатомпром». О своём желании сотрудничать в рамках МЦОУ ранее заявляли Казахстан и Армения. МЦОУ создаётся как коммерческое предприятие. АЭХК, занимающийся обогащением оружейного топлива, выведен из списка стратегических предприятий, поэтому юридических препятствий для начала работы международного центра на его базе нет. Запуск обогатительных мощностей в рамках СП запланирован на 2013 год.

В настоящее время в мире существуют две организации по предоставлению услуг по обогащению урана под международным контролем EURODIF и URENCO.