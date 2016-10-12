В Минобороны обещают безопасность жителям Станицы Луганской после отвода украинских войск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак сегодня в комментарии журналистам после завершения торжеств ко Дню защитника Украины, который будет праздноваться 14 октября.

«Штабом АТО, безусловно, это учитывается, и там будут приняты все соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность населению, которое там останется», - заверил Руснак.

Как сообщал УНИАН, в Станице Луганской проходят акции протеста жителей против отвода войск и вооружений на этой линии разграничения.

Руководство Луганской областной военно-гражданской администрации также считает угрозой для жизни мирного населения возможный отвод войск из Станицы Луганской.

Читайте такжеВозобновление отвода сил в районе Станицы Луганской запланировано на 13 октября – разведка

21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. В то же время в Станице Луганской из-за провокационных обстрелов со стороны боевиков мероприятия по отводу украинских войск перенесены.