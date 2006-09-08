Заместитель министра образования сравнивает Украину с Африкой

В высших учебных заведениях Украины сегодня практически нет конкурса при поступлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Борис ЖЕБРОВСКИЙ на пресс-конференции в Алуште.

"Практически, конкурса в высших учебных заведениях сегодня нет, очень много заведений не только частных, но и государственных брали сегодня на обучение учеников с оценками 5 баллов, но по новой системе (12-балльной - УНИАН), что, по сути, 2 с плюсом или 3 с минусом", - отметил Б.ЖЕБРОВСКИЙ. Еще одной проблемой украинского образования является наличие школ, где учатся менее 20-ти человек. Уже закрыто 80 школ, где обучалось 10 человек.

Вместе с тем, по словам Б.ЖЕБРОВСКОГО, сегодня в Украине происходит революция в технологии обучения, разработана программа информатизации школ. Пока же по количеству компьютеров, уровню подключения к Интернету украинское государство находится на 82 месте в мире. "Мы там вместе с Африкой", - отметил первый заместитель министра образования и науки Украины.