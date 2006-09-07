Армия будет сокращена почти на 100 тысяч человек

Вооруженные Силы Украины будут сокращены почти на 100 тысяч военнослужащих, заявил сегодня на брифинге временно исполняющий полномочия директора департамента адаптации военнослужащих, уволенных в запас или отставку, и конверсии бывших военных объектов Министерства обороны Украины Игорь ХОЛОША.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: “Действует утвержденная правительством программа реформирования Вооруженных Сил на период с 2006 до 2011 года, в соответствии с которой состав Вооруженных Сил Украины будет уменьшен почти на 100 тысяч”.

По его словам, департамент ВСУ разработал программу социальной адаптации, которая поможет уволенным военнослужащим уверенно чувствовать себя на современном рынке труда и найти работу.

Как отметил И.ХОЛОША, среди программ переподготовки военнослужащих есть международные программы и проекты, которые реализуются по трем направлениям. “Первый финансируется экономическим директоратом Евроатлантичного Союза, второй проект НАТО - программа приобретения повышенных навыков военнослужащих в знании иностранного языка с предоставлением основ бизнеса, а третий проект – Украина-Норвегия”, - сообщил он. По его словам, обучение военнослужащих проводится за средства международной помощи.

И.ХОЛОША сообщил, что также реализуется проект с участием государственных органов исполнительной власти, который позволяет переподготовить свыше 3 тысяч человек за год. При этом международные проекты, которые действуют в Украине, позволяют переподготовить приблизительно 1,5 тысяч человек ежегодно. По его словам, в государственном бюджете в 2006 году на переподготовку военнослужащих предусмотрено всего 300 тыс. грн. “В государственном бюджете на 2007 год (проекте бюджета) предусмотрено увеличение этой суммы до 2,5 млн. грн.”, - добавил он.

Как отметил И.ХОЛОША, ежегодно в ВСУ сокращают около 18-20 тысяч должностей военнослужащих.