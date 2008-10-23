Начался суд над грабителями ювелирных салонов
23:45, 23 октября 2008Общество
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Данные пресс-службы Донецкой прокуратуры
Ленинским районным судом города Донецка начато судебное следствие по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, члены которой осуществляли грабежи в ювелирных салонах на территории Донецкой области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, всего злоумышленники в результате нападений и грабежей завладели более чем 200 золотыми ювелирными изделиями, общей массой более полутора килограмм и стоимостью около 270 тыс. гривен.
Государственное обвинение по делу поддерживает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью, уточнили в пресс-службе.
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