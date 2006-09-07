УБОП освободил чиновника, захваченного в заложники

Сотрудники ГУБОП МВД Украины совместно с работниками Департамента оперативной службы и Главного следственного управления МВД Украины 28 августа провели специальную операцию по освобождению заложника – начальника отдела земельных ресурсов одного из районов Киевской области, за которого преступники требовали 450 тыс. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Игорь ЗАВАЦКИЙ.

По его словам, задержан организатор похищения человека и трое участников преступной группы, из которых двое являются жителями Приднестровья.

Операция по задержанию была проведена в Киево-Святошинском районе неподалеку от села Софиевская Борщаговка.

Следствием установлено, что злоумышленники удерживали заложника с 15 августа, при этом он находился в подвальном помещении, закованный на цепь и наручники.

По словам И.ЗАВАЦКОГО, человек, заказавший похищение, «является гражданином Украины». Следствие по делу продолжается.