Доллар на межбанке уже почти догнал наличный

Если вчера на межбанковском валютном рынке курс доллара США рос от утренних котировок 5,2050/5,2850 до ценовых уровней 5,4500/5,5000 к закрытию, то сегодня при открытии доллар торговался на уровне 5,3800/5,4950, к 11:00 цены выросли до 5,4800/5,5500, к 12:00 достигли значений 5,5100/5,5550, а при закрытии котировки поднялись до 5,5500/5,5700.

При этом НБУ и сегодня и вчера проводил долларовые интервенции по курсу 5,1000.

Таким образом, цены на доллар на межбанковском рынке почти сравнялисьс курсом в обменных пунктах, где по состоянию на 15.33 доллар покупался в среднем по 5,4256 грн., а продавался по 5,6035 грн. Напомним, новый валютный коридор до конца 2008 года, установленный Нацбанком – 4,95 грн/долл плюс-минус 8% (верхняя граница – 5,346).