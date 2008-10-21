Ахметов вошел в тройку толстосумов Центральной и Восточной Европы

Польский еженедельник Wprost представил свой очередной рейтинг самых богатых жителей Центральной и Восточной Европы. В этом году в сотню европейских богачей попали 24 украинца, пишет "Дело".

Среди них самым богатым оказался собственник «СКМ» Ринат Ахметов, чье состояние польское издание оценило в 23 миллиарда долларов. Это позволило украинцу подняться на второе место в рейтинге. В прошлом году с состоянием 18,7 миллиарда долларов он занимал только четвертую строчку топ-100. Такой стремительный рост украинские аналитики объясняют повышением стоимости металла в первом полугодии 2008 года. «Неплохие финансовые результаты показывала и компания ДТЭК, — объясняет руководитель аналитического департамента «Сократ» Константин Степанов. — Но к концу года из-за кризиса на металлургическом рынке капитализация компании Ахметова уменьшится».

Год 2008-й стал удачным и для Игоря Коломойского, который занял седьмое место в рейтинге. Активы собственника группы «Приват» Wprost оценил в 11,4 миллиарда долларов. Это позволило днепропетровскому бизнесмену застолбить себе место в первой десятке европейских толстосумов.

В целом украинские бизнесмены, несмотря на мировой финансовый кризис, также увеличили свои сбережения. В 2008 году обеднел только один украинский миллиардер — собственник Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимир Бойко. Если в прошлом году состояние социалиста-металлурга журнал оценил в 2,3 миллиарда долларов, то в 2008 году — только в 2,1 миллиарда.

«Мы очень осторожно подходим к таким рейтингам, поскольку эти подсчеты достаточно условны. Точную оценку стоимости можно дать только по тем компаниям, акции которых котируются на биржах. Так, рыночная стоимость акций группы «Приват» с начала года упала с 5,3 миллиарда долларов до 2 миллиардов. В то время как непубличные компании составляют существенную часть активов украинских бизнесменов», — поясняет аналитик Concorde Capital Александр Климчук.

Самым богатым европейцем, по версии польского издания, стал россиянин Сулейман Керимов. Его состояние оценено в 24,5 миллиарда долларов. В прошлом году в аналогичном рейтинге Керимов был только четвертым. Увеличить свое состояние Керимов смог благодаря выгодной продаже пакетов акций «Газпрома» и Сбербанка. Средства от их продажи пустил в дело, приобретя около 3% акций Deutsche Bank, а также бумаги Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS.

Следом за Ринатом Ахметовым в списке Wprost оказался непубличный совладелец швейцарской группы Gunvor, через которую проходит треть экспорта российской нефти, Геннадий Тимченко. Его состояние оценили в 20 миллиардов долларов.

За год больше всех из миллиардеров «потерял в цене» собственник «Российского алюминия» Олег Дерипаска. По подсчетам поляков, финансовый кризис «съел» его 15 миллиардов долларов. Теперь бывший лидер — только пятый в рейтинге.