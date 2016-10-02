Тука извинился перед СБУ после заявления о стычке в Гранитном

"Мне очень жаль, что я невольно обидел тех ребят, которые реально борются с "контрабасом"! Я прошу прощения у сотрудников и руководства Службы!!!", - написал Тука в Facebook.

"Второй раз за неделю попадаю в беду за дезинформацию!!! Сначала - фальшивый звонок "от мамы Кузьмы", теперь - "спасите, СБУ крышует контрабас" - признал заместитель министра.

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Как отметил Тука, "хорошо, что наконец-то нашел время и позвонил непосредственным участникам событий по задержанию контрабанды".

Он сообщил, что Служба безопасности вместе с ВСУ и фискалами караулили на определенный груз "на ту сторону".

"Все были наготове. На "той стороне" этот груз тоже очень ждали. Когда СБУ-шники вместе с военными (для усиления) начали реализацию плана по задержанию груза, "встречающие", поняв, что канал накрылся, попытались отбить его, начав обстрел. В результате столкновения ранения получил боец ВСУ с позывным "Мопед". Это был его крайний выход перед дембелем! Сейчас раненый готовится к эвакуации в госпиталь в Днепр", - добавил Тука.

Он заявил, что задержанные - жители города Донецк, среди них - женщина, которая и выступала в роли организатора "канала".

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий заявил, что во время задержания военными 30-й отдельной бригады контрабанды в Гранитном Донецкой области произошла перестрелка, есть раненый. Также Тука рассказал, что по его данным, "крышеванием" контрабанды занималась СБУ.

В ответ на это пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что информация не соответствует действительности. По ее данным, СБУ принимала участие в спецоперации, перестрелки не было, и что вскоре будет опубликовано соответствующее видео.