В Гранитном "накрыли" контрабандистов, в перестрелке ранен военный - Тука

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "112 Украина".

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"Есть такая практика, когда фурами груз подвозят в заранее определенные места, там его перегружают на разнообразные "газельки", "бусы", на "пирожки" и затем перевозят на другую сторону. Вот именно в это место, где была база по перевозке, подъехали наши военнослужащие 30-й отдельной бригады и задержали, если я не ошибаюсь, 8 человек", - рассказал он.

По его словам, во время задержания контрабандисты открыли огонь, в результате одного из военных были ранены. "Насколько мне известно, пуля попала в челюсть, состояние средней тяжести", - добавил Тука.

Заместитель министра также заявил, что дело хотят "замять": "Крышуют СБшники - дело взяли под свой контроль и никого не допускают, всячески хотят замять! Наши всю банду закрыли в подвале и никого не подпускают, сказали - без прессы не передадут никому".