На Львовщине нашли бидон с антисоветской агитацией украинских повстанцев
17:31, 28 сентября 2016Общество
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На Львовщине обнаружили архивы времен противостояния Красной армии и украинского подполья, спрятанные в бидон.
Бидон был обнаружен в ходе поиска захоронений Красной Армии и бойцов дивизии СС "Галичина" / Скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В одном из сел на Львовщине нашли уникальный архив украинского подполья. На документы случайно наткнулись поисковики, которые исследовали места предполагаемых захоронений Красной Армии и бойцов дивизии СС "Галичина".
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Во время раскопок они наткнулись на металлический бидон доверху заполнен печатными материалами. Прежде всего, это листовки и другая антисоветская агитация, датированная 1951 годом.
На Львовщине нашли архивы времен Красной армии, спрятанные в бидон
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