На Львовщине нашли бидон с антисоветской агитацией украинских повстанцев

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В одном из сел на Львовщине нашли уникальный архив украинского подполья. На документы случайно наткнулись поисковики, которые исследовали места предполагаемых захоронений Красной Армии и бойцов дивизии СС "Галичина".

Читайте такжеПод самым большим храмом Дрогобыча завершены археологические раскопки

Во время раскопок они наткнулись на металлический бидон доверху заполнен печатными материалами. Прежде всего, это листовки и другая антисоветская агитация, датированная 1951 годом.