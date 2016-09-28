На Львовщине нашли бидон с антисоветской агитацией украинских повстанцев

17:31, 28 сентября 2016
Общество
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На Львовщине обнаружили архивы времен противостояния Красной армии и украинского подполья, спрятанные в бидон.

Бідон був виявлений в ході пошуку поховань Червоної Армії та бійців дивізії СС

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В одном из сел на Львовщине нашли уникальный архив украинского подполья. На документы случайно наткнулись поисковики, которые исследовали места предполагаемых захоронений Красной Армии и бойцов дивизии СС "Галичина".

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Во время раскопок они наткнулись на металлический бидон доверху заполнен печатными материалами. Прежде всего, это листовки и другая антисоветская агитация, датированная 1951 годом.

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