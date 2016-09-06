Львовские археологи нашли древнюю ткацкую мастерскую

На Львовщине, вблизи города Белз, археологи нашли остатки ткацкого станка, которому около двух тысяч лет, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу "Спасительной археологической службы" Института археологии НАН Украины.

"В начале первого тысячелетия здесь существовало поселение, жители которого были тесно связаны торговыми отношениями с Римской империей. Люди на этом месте жили в течение долгого периода: следы заселения зафиксировано от конца палеолита (ХІ тыс. к н. е.) и до древнерусского времени (XI-XIII века)", - говорится в сообщении.

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В рамках областной программы "Охрана и сохранение культурного наследия Львовской области на 2016-2018 годы" исследователи проводят раскопки на двух древних поселениях в окрестностях Белза. Среди них и многослойная достопримечательность Белз-22 в урочище Гора, поверхность которой на протяжении последних десятилетий интенсивно распахивается и разрушается скарбошукачами.

"Наиболее интересными для нас являются остатки вертикального ткацкого станка, который датируется римским временем. На глубине 1 м обнаружили останки, вероятно, жилого объекта, в углу которого сохранились более 30 глиняных грузиков, которые использовались в прядении. Жаль, но останков самого ткацкого станка выявить не удалось, поскольку он был изготовлен из дерева", - говорит начальник экспедиции, кандидат исторических наук, заместитель директора "Спасительной археологической службы" Тарас Милян.

Полученные результаты археологи обещают представить до конца года, в частности, в декабре на научной конференции в Белзе.