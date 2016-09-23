Геращенко требует рассмотреть вопрос об увольнении двух судей из Кропивницкого

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Готовлю заявление в Высшую Квалификационную Комисию судей и Высший совет правосудия с требованием рассмотреть вопрос об увольнении двоих судей из Кропивницкого", - говорится в сообщении.

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"Первого - за действия, не совместимые со статусом судьи - бегством от полицейских после задержания в пьяном виде за рулем. Вторую - за вынесение заведомо неправосудного решения о снятии всех обвинений в отношении судьи Алексея Галагана, несмотря на наличие видеозаписи, доказывающий факт неповиновения законным требованиям патрульных полицейских ", - написал Геращенко.

Он также обнародовал видео задержания судьи Галагана.

"На видеозаписи задержания судьи Галагана на 3 минуте 45 секунд, четко видно то, что не увидела судья Ткаченко - факт противодействия Законным требованиям полицейских - бегство с места оформления админпротокола", - прокомментировал Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Кировоградской области оправдал судью Кировского райсуда города Кропивницкий, которого обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Судья Людмила Ткаченко вынесла постановление апелляционную жалобу удовлетворить. В постановлении судья отметила, что суд первой инстанции не учел ряда нарушений, которые допустили патрульные во время составления протокола.