Апелляционный суд оправдал судью, которого обвиняли в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 23 сентября, в апелляционном суде области рассматривалась жалоба судьи, которого Кировоградский районный суд признал виновным в совершении неповиновения патрульным и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Защита требовала отменить определение суда первой инстанции по ч.1 ст.130 УК (управление в состоянии алкогольного опьянения) и закрыть админпроизводство в связи с отсутствием состава нарушения.

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Судья Людмила Ткаченко вынесла постановление апелляционную жалобу удовлетворить. В постановлении судья отметила, что суд первой инстанции не учел ряда нарушений, которые допустили патрульные во время составления протокола.

Она также сообщила, что на рассмотрение суда поступил диск с записью показаний свидетелей. В этих показаниях не указано, согласился ли обвиняемый проходить медосмотр в наркодиспансере. А показания свидетеля, что подозреваемый находился в состоянии опьянения, не могут быть использованы в качестве доказательства, поскольку такое заключение может дать только медосмотр. Кроме того, данное лицо не указано в протоколе как свидетель, а показания патрульных не могут быть объективно расценены.

Кроме того, апелляционный суд признал недействительным заключение медиков наркодиспансера как составленное с нарушением.

Во время вынесения решения об удовлетворении апелляционной жалобы судья также учла еще ряд нарушений при составлении админпротоколов: не указаны полные инициалы, не там поставлена подпись и др.

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Решение судьи активисты, которые пришли на судебное заседание, встретили скандированием "Позор!".

Справка УНИАН. 2 сентября Кировоградский районный суд области признал судью районного суда Кропивницкого виновным по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд постановил наложить на нарушителя штраф 3400 грн и взыскать 275,6 грн судебного сбора.

25 июля около полуночи патрульные полицейские Кропивницкого задержали судью Кировского районного суда города, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.