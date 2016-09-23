Прокуратура Крыма завела дело против мошенников, которые пытались обокрасть государство на 40 млн гривен

В период с марта 2014 года по август 2014 года должностные лица ПАО «Аграрный Фонд» с целью незаконного завладения имуществом предприятия, достоверно зная и осознавая, что территория полуострова Крым является временно оккупированной заключили ряд договоров с предприятием, которое расположено в г. Симферополе и осуществлена поставка зерна осознавая, что расчет по нему произведен не будет, чем повлекли убытки государству в лице ПАО «Аграрный Фонд» на сумму 43,5 млн.грн.

По данному факту прокуратурой Автономной Республики Крым 23.09.2016 начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.