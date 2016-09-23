Россия построит в оккупированном Крыму два новых СИЗО

Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов, передают "РИА Новости".

По словам Коршунова, один СИЗО уже строится на базе исправительной колонии №1 в Симферополе. "К концу года уже будут стены стоять. В планах на 2017-2025 годы строительство нового большого СИЗО-тысячника в районе Керчи", - сказал он.

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По словам Коршунова, на строительство СИЗО в Керчи потребуется несколько миллиардов рублей. "Это очень серьезный, огромный объект", - подчеркнул он.

Отметим, в настоящее время в Крыму функционирует только один СИЗО - в Симферополе, здесь содержатся арестанты со всего полуострова.

Ранее правозащитники сообщали, что условия содержания заключенных в Симферопольском СИЗО очень тяжелые, в частности, из-за его переполненности.