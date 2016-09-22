СМИ рассказали о "черном рынке" онкопрепаратов в Украине

Откровенный фальсификат или купленные в соседних государствах за бюджетный счет и списанные врачами препараты украинцы покупают потому, что дельцы продают их вдвое дешевле, говорится в сюжете ТСН.

Объявления размещают на столбах возле больниц. Наличие лекарств объясняют как якобы остатки после лечения. Однако на самом деле ассортимент у них широкий. И они готовы отправлять его курьером или по почте в другие регионы Украины. Чаще всего такие лекарства стоят в половину дешевле, чем в аптеках. Но украинской сертификации они не имеют – только российскую.

Читайте такжеГройсман заявил о стабилизации вопроса относительно лекарств для онкобольных

Главный врач института рака говорит, что дельцы свою рекламу развешивают даже в самом учреждении и ходят по палатам с предложениями. "Каждое утро обходит дежурный и снимает, потому что ежедневно вешают", - рассказывает медик.

Под видом контрабандных онкопрепаратов украинцам также продают откровенный фальсификат. Ведь контроля за качеством этих препаратов нет никакого. Поскольку такие лекарства очень чувствительны к температуре, они могут быть испорчены и списаны за рубежом, а контрабандисты их продают, как полноценные. Поэтому желая сэкономить, покупатели часто покупают неизвестно что – и хорошо, когда не яд для своего организма.

Читайте такжеВ Минздраве никто не занимается государственными закупками медицинских препаратов - Супрун

Вместе с этим есть и врачи, которые не только используют препараты сомнительного происхождения, но и сами ими приторговывают. И не обязательно фальсификатом или контрабандой – есть случаи, когда пациентам продается уже оплачена государством химиотерапия. Александра, которая потеряла отца, когда столкнулась с такой медициной, теперь занимается интернет-платформой, где можно узнать наличие онкопрепаратов по областям и проверить, не оплаченны ли из бюджета лекарства, которые продаются. Она говорит, что такие случаи не единичны.