ГПУ направит в суд дело против Плотницкого за соучастие в похищении Савченко

Генеральная прокуратура Украины до конца марта передаст в суд уголовное производство с обвинительным актом против главаря террористической организации "Луганская народная республика" Игоря Плотницкого по факту похищения украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко и совершения других преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Когда произошло похищение Надежды Савченко, нами было начато уголовное производство, связанное с похищением Нади, оно касалось и известного главаря «ЛНР» Плотницкого. По этому производству у нас несколько статей - ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт) и статья, связанная с похищением людей», - заявил он.

«Информирую вас, что до конца месяца органы прокуратуры передадут в суд обвинительный акт в отношении Плотницкого, он у нас в международном розыске не находится, поскольку он находится, по нашим данным, на временно оккупированной территории в Луганской области, поэтому процедура в данном случае ускоренная», - добавил Куценко.

«В отношении Плотницкого обвинительный акт до конца месяца должен быть передан в суд, и мы начинаем судебный процесс. То есть, фактически со стороны прокуратуры следствие через несколько дней будет завершено», - отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в пресс-центре СБУ заявили о завершении следователями Службы безопасности заочного досудебного расследования уголовного производства по подозрению Плотницкого в совершении ряда преступлений.

В пресс-центре СБУ отметили, что Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. Совместно с организованной преступной группой он также участвовал в похищении и незаконном лишении свободы старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Савченко, в ее незаконной переправке через государственную границу.

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В рамках уголовного производства расследовалось совершение главарем "ЛНР" преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.

По поручению прокуратуры Киева сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты его материалы для ознакомления.