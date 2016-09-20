Жилина убили во время встречи по "вопросам бизнеса" - следствие

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следствие обладает информацией о том, что потерпевший с 2015 года зарегистрирован на территории Российской Федерации и в последнее время проживал в московском регионе. Как следует из показаний пострадавшего, встреча в ресторане была назначена с целью решения вопросов бизнеса. В настоящее время данная информация проверяется. Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения», - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, 19 сентября вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный произвёл выстрелы в двух посетителей, сидящих за одним столом. После совершенного преступления мужчина скрылся. Один из потерпевших скончался на месте, второй – госпитализирован в больницу.

В ходе допросов свидетелей установлено, что киллер ожидал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того, как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Злоумышленник был тщательно загримирован: имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, на голове надета глубоко посаженная панама, за плечами рюкзак.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты 3 гильзы, 1 пуля и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к убийству. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по трем статьям Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство, незаконный оборот оружия).

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации «Оплот» и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане «Ветерок» на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.