Расстрел Жилина: раненый товарищ главаря "Оплота" также разыскивается в Украине

Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко, передает "Украинская правда".

По его словам, Козарь разыскивается с сентября 2010 года из-за, в частности, причастности к убийству харьковского журналиста Василия Климентьева. Жилин также подозревался по этому делу.

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На сайте МВД указывается, что Козарь разыскивается в целом по трем статьям Уголовного кодекса.

Ранее Козарь, как и Жилин, работал в харьковской милиции.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того, как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и сделал в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.