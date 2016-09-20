Шкиряк назвал вероятные мотивы убийства главаря "Оплота" Жилина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Шкиряк отметил, что сегодня представители министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели Жилина, и еще ожидается официальное подтверждение о том что был убит гражданин Украины Евгений Жилин.

"Скажу честно, я абсолютно по поводу этого не переживаю (речь идет о смерти Жилина — УНИАН) и, безусловно, говорить "земля ему пухом" не буду, ибо я думаю, что в этой ситуации скажу "земля ему стекловатой", поскольку он ответственен, в том числе, за гибель украинских активистов во время Майдана, а также был причастен к созданию так называемых террористических "республик" на востоке Украины", - сказал Шкиряк.

Он напомнил, что Жилин был объявлен в международный розыск и обвинялся по четырем чрезвычайно тяжелым статьям, "включая терроризм, создание и организацию незаконных вооруженных военизированных формирований, похищение людей".

По словам Шкиряка, в этой ситуации трудно что-то комментировать, но вариантов о мотивах убийства есть немного. "Первый – учитывая, что Жилин был человеком неадекватным, я не исключаю, что он "нарвался" на тех, кому это не понравилось. Как говорят в народе, начал "быковать" и его за это застрелили", - сказал Шкиряк.

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Он отметил, что также речь идет о возможных коммерческих разборках.

"Но это может быть и работа российских спецслужб, и здесь есть два варианта — или ликвидация свидетеля преступлений РФ против Украины, потому что Жилин знал довольно много, ведь работал напрямую с российскими спецслужбами, он участвовал через Россию в финансировании террористических организаций и, безусловно, такой вариант вполне вероятный", - подчеркнул Шкиряк.

При этом он отметил, что может быть и второй вариант – имитация убийства, направленная на якобы захоронение человека, который впоследствии начнет жизнь "с чистого листа", и которого можно использовать для осуществления тех или иных "преступных спецопераций против других государств", в частности, против Украины.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.