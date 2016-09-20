Шкиряк назвал вероятные мотивы убийства главаря "Оплота" Жилина
Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк не исключает, что смерть Евгения Жилина могла инсценировать ФСБ России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Шкиряк отметил, что сегодня представители министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели Жилина, и еще ожидается официальное подтверждение о том что был убит гражданин Украины Евгений Жилин.
"Скажу честно, я абсолютно по поводу этого не переживаю (речь идет о смерти Жилина — УНИАН) и, безусловно, говорить "земля ему пухом" не буду, ибо я думаю, что в этой ситуации скажу "земля ему стекловатой", поскольку он ответственен, в том числе, за гибель украинских активистов во время Майдана, а также был причастен к созданию так называемых террористических "республик" на востоке Украины", - сказал Шкиряк.
Он напомнил, что Жилин был объявлен в международный розыск и обвинялся по четырем чрезвычайно тяжелым статьям, "включая терроризм, создание и организацию незаконных вооруженных военизированных формирований, похищение людей".
По словам Шкиряка, в этой ситуации трудно что-то комментировать, но вариантов о мотивах убийства есть немного. "Первый – учитывая, что Жилин был человеком неадекватным, я не исключаю, что он "нарвался" на тех, кому это не понравилось. Как говорят в народе, начал "быковать" и его за это застрелили", - сказал Шкиряк.
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Он отметил, что также речь идет о возможных коммерческих разборках.
"Но это может быть и работа российских спецслужб, и здесь есть два варианта — или ликвидация свидетеля преступлений РФ против Украины, потому что Жилин знал довольно много, ведь работал напрямую с российскими спецслужбами, он участвовал через Россию в финансировании террористических организаций и, безусловно, такой вариант вполне вероятный", - подчеркнул Шкиряк.
При этом он отметил, что может быть и второй вариант – имитация убийства, направленная на якобы захоронение человека, который впоследствии начнет жизнь "с чистого листа", и которого можно использовать для осуществления тех или иных "преступных спецопераций против других государств", в частности, против Украины.
Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.
Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.