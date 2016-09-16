Украина депортировала грузинского добровольца, воевавшего за нее на Донбассе

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил народный депутат Егор Соболев.

"Есть решение Службы безопасности Украины о том, что ему запрещено пересечение государственной границы. Никакой формулировки (о причинах запрета)", - сказал депутат.

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Соболев отметил, что Тетруашвили должны депортировать 16 сентября в 8:45.

Согласно данным на сайте аэропорта "Киев", рейс YE211 в Тбилиси, который должен был вылететь в 8:45, вылетел.

На своей странице в Facebook Соболев также опубликовал копию решения о выдворении Тетруашвили.