Украина депортировала грузинского добровольца, воевавшего за нее на Донбассе
11:44, 16 сентября 2016Общество
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Гражданина Грузии Тенгиза Тетруашвили, который с 2014 года принимал участие в АТО в рядах батальона "Донбасс" с позывным "Тринадцатый", задержали в аэропорту "Киев" ("Жуляны") с целью депортировать обратно в Грузию.
Украина выгнала Тетруашвили, который за нее воевал / facebook.com/ievgen.shevchenko.7
Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил народный депутат Егор Соболев.
"Есть решение Службы безопасности Украины о том, что ему запрещено пересечение государственной границы. Никакой формулировки (о причинах запрета)", - сказал депутат.
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Соболев отметил, что Тетруашвили должны депортировать 16 сентября в 8:45.
Согласно данным на сайте аэропорта "Киев", рейс YE211 в Тбилиси, который должен был вылететь в 8:45, вылетел.
На своей странице в Facebook Соболев также опубликовал копию решения о выдворении Тетруашвили.
Решение принял "уполномоченный орган", Соболев говорит, что СБУ / facebook.com/IegorSoboliev
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