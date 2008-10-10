Досрочные выборы угрожают выплатам по вкладам Сбербанка СССР?

Всеукраинский союз обманутых вкладчиков Сбербанка СССР (ВСОВ) считает «неприемлемым и кощунственным» решение Президента Виктора ЮЩЕНКО объявить досрочные выборы в Верховную Раду в условиях нынешнего экономического кризиса.

Об этом говорится в переданном в УНИАН заявлении председателя Союза Богдана РАФАЛЮКА.

«Проведение повторных досрочных выборов в парламент – третьих за три неполных года – будет означать бездарное разбазаривание сотен миллионов средств госбюджета. Средств, которые должны были, в соответствии с правительственным проектом госбюджета, пойти на дополнительные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР. Это значит, что вместо возвращенных вкладов граждане страны за свои деньги получили повторные выборы», подчеркнул Б.РАФАЛЮК.

ВСОВ напоминает, что еще летом была реальная возможность принять изменения в государственный бюджет, как предлагала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Этими изменениями предлагалось дополнительное выделение на выплаты вкладчикам Сбербанка 1,5 млрд. грн. до конца 2008 года. "Однако из-за позиции Банковой такая возможность была утрачена", - отмечается в заявлении.

«Больше всего нас возмущает то, что Президент во второй раз, после летнего демарша, фактически сорвал возвращение средств обманутых людей, которые надеялись получить компенсации до конца года. Роспуск Верховной Рады из-за авантюры ЮЩЕНКО поставил на этих надеждах крест», подчеркивается в заявлении.

Вкладчики обеспокоены тем, что если после досрочных выборов Ю.ТИМОШЕНКО не найдет с кем создать коалицию и не будет премьер-министром, ее преемники сведут на нет именно вопрос о возвращении сбережений.

Б.РАФАЛЮК выразил сожаление, что история ничему так и не научила украинских политиков. «Всеукраинский союз обманутых вкладчиков убежден, что недалекость и корыстность, лежавшая в основе решения о роспуске парламента, уже на этих выборах сторицей вернется тем, кто предпринял этот губительный для страны шаг и тем самым поставил непреодолимую преграду на своем политическом будущем», отметил Б.РАФАЛЮК.