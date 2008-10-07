Трех офицеров и прапорщика УБОПа подозревают в убийстве задержанного

Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть задержанного, и превышения служебных полномочий работниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 121 ч.2 и 365 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

По подозрению в совершении перечисленных преступлений на данное время задержаны четыре работника указанного управления милиции, среди которых три офицера и один прапорщик.

Следствие проводится следственным отделом прокуратуры. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершения преступления и установление всего круга виновных лиц.

Как сообщалось, по информации отдела связей с общественностью УМВД в Черниговской области, 2 октября по подозрению в совершении ряда преступлений в составе организованной преступной группы на территории Черниговской области сотрудники УБОП УМВД Украины в Черниговской области задержали несколько жителей г. Прилуки.

Вечером того же дня один из задержанных (1969 г.р.) пожаловался на плохое самочувствие и головокружение. Работники милиции вызвали “скорую помощь” и начали оказывать ему первую медицинскую помощь, но подозреваемый, потеряв сознание, умер до приезда медиков.