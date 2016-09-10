В балаклавах и с дымовыми шашками: "Азов" пикетирует здание Печерского райсуда (фото, видео)

Они организовали шествие от станции метро "Кловская" к зданию Печерского райсуда на Крестовом переулке, передает "Громадське".

Митингующие выкрикивают лозунги: "Пока мы едины - мы непобедимы" и "Вместе и до конца".

Под зданием суда активисты зажгли дымовую шашку, а также надели балаклавы.

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Возле здания суда за правопорядком следят около 50 бойцов Национальной гвардии.

В гражданском корпусе "Азов" заявили о задержании 10 участников во время акции протеста у "Киевгорстроя" на улице Суворова в Киеве 9 сентября.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября утром представители гражданского корпуса "Азов" заблокировали офис компании-застройщика на улице Суворова в Печерском районе столицы, протестуя против застройки в Святошинском районе.

Позже полиция разблокировала офис, трое участников акции были задержаны и доставлены в Печерский райотдел полиции.