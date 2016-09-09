Скандал вокруг застройки на Святошино: трое участников блокирования "Киевгорстроя" задержаны

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Около 8.30 к зданию в Печерском районе Киева пришли примерно 50 человек. С собой они принесли автомобильные шины, разбросали мусор и заблокировали вход в учреждение.

Полиция предприняла меры по силовому разблокированию здания. В ответ активисты применили дымовые шашки, петарды, слезоточивый газ. В результате два милиционера получили телесные повреждения и находятся в больничных учреждениях. Трех активных участников события доставили в Печерское управление полиции. Доставленные в управление полиции молодые люди – уроженцы Киева и Ивано-Франковской области", - отметила Блищик.

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По ее словам, полиция открыла два уголовных производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, представители гражданского корпуса «Азов» заблокировали все входы в офис "Киевгорстроя", протестуя против застройки в Святошинском районе столицы.

Поздно вечером 8 сентября активисты и местные жители прорвались на территорию стройки в Святошинском переулке, где забаррикадировались представители застройщика.

В итоге после многодневных столкновений в Святошинском переулке представители гражданского корпуса "Азов", которые присоединились к противостоянию на стороне местных жителей, сегодня, 9 сентября, утром заблокировали офис компании-застройщика на улице Суворова в Печерском районе.